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Том Круз растолстел

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Vienna Report/Tablera/Global Look Press

Голливудский актер Том Круз удивил фанатов своим внешним видом. Ранее атлетичный артист сильно поправился. Об этом пишет Fox News.

Актера сняли на видео на бейсбольном матче, куда он пришел со своим сыном Коннором. Отмечается, что Круз редко появляется на публике. Когда камера показала крупный план артиста, он улыбнулся и помахал. Лицо актера заметно округлилось, появились большие щеки. Внешний вид 59-актера удивил поклонников.

В социальных сетях в метаморфозе уже обвинили ботокс. Пользователи предположили, что от процедур омоложения могло так распухнуть лицо. Другие пользователи же пишут, что Том Круз проходит курс стероидов. Свой внешний вид и состояние здоровья ни сам актер, ни его представители не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что Том Круз разорвал отношения со своей подружкой и опять свободен.

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