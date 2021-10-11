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Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы

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Vladimir Myshkin/Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram-аккаунте опубликовала видео из больницы, в котором сообщила о своем состоянии и рассказала, чем занимается во время восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.

Она отметила, что заболевание серьезно подкосило здоровье телеведущей — ее легкие серьезно поражены. По словам телеведущей, она едва не оказалась в реанимации, кислородный шлем и дорогое лекарство помогли остановить распространение инфекции.

Гузеева также показала, что во время восстановления после перенесенного заболевания смотрит советский мультфильм «Котенок по имени Гав».

Телеведущая находится в группе риска по коронавирусу — ей уже 62 года, и она страдает от избыточного веса. Однако, теперь, когда заболевание осталось позади, телеведущую ждет восстановление.

Ранее источник сообщил, что состояние Гузеевой, которая ранее была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, стабилизировалось.

Утром 8 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил, что состояние госпитализированной с коронавирусной инфекцией COVID-19 телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось.

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