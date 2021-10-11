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Пьеха заявил о готовности записать фит с Моргенштерном

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Пресс-служба Стаса Пьехи

Певец Стас Пьеха рассказал в интервью «Газете.Ru», что согласился бы записать совместный трек с рэпером Моргенштерном в случае поступления соответствующего предложения. По мнению артиста, творчество хип-хоп-исполнителя является «правильной карикатурой на отупение современной музыки».

«Согласился бы на фит? Это зависит от степени дебильности строчек. С другой стороны, чем дебильнее делает Моргенштерн, тем это прикольнее. Я бы согласился, потому что Моргенштерн — своего рода явление. Это правильная карикатура на отупение современной музыки, — подчеркнул Пьеха. — Человек-то он неглупый. Беда в том, что кто-то этого не понимает. Если общество тупое и не понимает, что над ним стебутся, это не проблемы Моргенштерна».

Также певец признался, что из современных исполнителей иногда слушает Скриптонита, Niletto, Jony, HammAli & Navai и Jah Khalib.

Полное интервью со Стасом Пьехой читайте здесь.

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