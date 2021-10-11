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Бывший муж погибшей в ДТП ответил на вопрос о претензиях к Собчак

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Ксения Собчак/YouTube.com

Бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей в результате ДТП с участием российской телеведущей Ксении Собчак, заявил, что не имеет претензий к журналистке. Его слова передает Telegram-канал Baza.

«Ни к кому претензий у нас нет. Мы не ждем, чтобы с нами кто-то вышел на связь, и ни в какой помощи мы не нуждаемся», — подчеркнул Антон Тарасов.

Авария с участием Собчак произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Арендованный журналисткой Mercedes, за рулем которого был водитель Олег Цой, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП Екатерина Тарасова, пассажирка Volkswagen, скончалась на месте, еще два человека, находившиеся в этой машине, попали в больницу. В отношении водителя Mercedes возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал свою вину и находится под подпиской о невыезде. Сама Собчак в инциденте получила травмы головы.

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