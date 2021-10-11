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Моргенштерн сыграл вторую свадьбу в Уфе для бабушки

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@ morgen_shtern/instagram.com

Рэпер Алишер Моргенштерн устроил еще одну свадьбу в Уфе для бабушки.

«Мы все знали, что Алишер сделал свою свадьбу в Уфе только из-за бабушки, не сказав ей об этом. <...> Только в конце вечера я сказала ей обо всем. Моя мамочка прослезилась и я, конечно, вместе с ней», — рассказала мать рэпера StarHit.

Для торжества Моргенштерн снял банкетный зал в ресторане, куда пригласил нескольких родственников. Он не стал афишировать мероприятие, поэтому поклонники узнали о второй свадьбе только спустя время. Мать исполнителя призналась, что находится в восторге от уважительного отношения сына к своим близким и от его заботы.

Алишер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина поженились 31 августа в Москве. Свадьба звездной пары прошла в стиле 90-х — украшенный шариками и плакатами подъезд, от которого молодожены выезжали в ЗАГС, старый лимузин из проката и мешковатый костюм на самом Моргенштерне. В числе гостей праздничного мероприятия была журналистка Ксения Собчак.

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