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Режиссер Олег Фомин рассказал о «выживании» в Москве

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РИА «Новости»

Известный российский актер и режиссер Олег Фомин рассказал изданию «Москвич Mag» о своем «выживании» в Москве в первые года переезда.

Фомин родился в Тамбове. В Москве он оказался будучи еще ребенком. Первой работой будущего режиссера стала уборка дворов - хотел помогать родителям.

По словам Фомина, Москва для него «большой школой жизни и выживания». «Замечательно, что меня не сломали ни во время учебы, ни в театре. Наверно, благодаря стержню, который меня и сделал. Но «Эверест» приходится преодолевать каждый год заново», — признался деятель искусств в беседе с изданием.

Он рассказал о случае, когда ехал поступать вуз. Он уснул в поезде, и его обокрали. Воры взяли деньги, документы и даже фотографию любимой девушки. «Как будто сверху мне сказали: «Не расслабляйся, легко не будет!»» — заключил режиссер.

Ранее российский актер Александр Ширвиндт прокомментировал новость о назначении Газарова худруком Театра сатиры.

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