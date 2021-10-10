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Оперная певица считает, гибель актера в Большом театре вызвана «человеческим фактором»

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Исаак Тункель/РИА «Новости»

Декорация на вчерашнем спектакле «Садко» в Большом театре опускалась плавно, и винить в трагедии рабочих сцены не стоит. Такое мнение выразила помощник главного дирижера, в прошлом певица Большого театра Маквала Касрашвили газете kp.ru.

Она сама в момент инцидента находилась в одной из лож театра и смотрела постановку.

«Ничего не падало. Не было никакого грохота. Я хорошо знаю этот спектакль. Все шло как обычно. Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват. Но мне кажется, что это не вина рабочих сцены», — пояснила Касрашвили.

По ее словам, погибший актер оказался не там, где он должен был находиться в этот момент, что и привело к трагедии.

«Пускай об этом скажет следствие… Случилась ужасная трагедия и роковое стечение обстоятельств», — резюмировала она.

Накануне в самом начале оперы «Садко» на сцене Большого театра опускающаяся декорация убила артиста мимического ансамбля Евгения Кулеша. Мужчину пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Как утверждает балерина Анастасия Волочкова, произошедшее вызвано плохой техникой безопасности в Большом театре.

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