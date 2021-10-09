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В испанском соборе сняли откровенный клип на песню «Атеист»

В Испании архиепископ извинился за откровенный музыкальный клип, снятый в готическом соборе XIII века, пишет La Vanguardia.

Аргентинская певица Нати Пелусо и рэпер C. Tangana сняли в соборе Толедо несколько сцен для клипа на песню Ateo (в переводе с испанского — «атеист»). Видео начинается со звона церковных колоколов, после Tangana входит в здание XIII века, над ним сияют витражи. Затем камера перемещается к Пелусо, который кружит в дверях церкви, пока мужчины, в том числе священник, наблюдают за ней издалека. Музыканты обнимаются и страстно танцуют в темноте, статуя Иисуса Христа расположена позади них. В части видео Пелусо снимается обнаженной.

Архиепископ Толедо Франсиско Серро Чавес извинился за этот клип, заявив, что не одобряет его. Он также отметил, что «совершенно не знал о существовании этого проекта, его содержании и конечном результате».

«Мы смиренно и искренне просим прощения у всех верующих и священников, которые справедливо почувствовали себя обиженными из-за ненадлежащего использования священного места», -— заявил Чавес.

Декан собора Толедо Хуан Мигель Феррер в свою очередь подчеркнул, что видео «не влияет на веру», несмотря на признание того, что в нем используется «провокационный визуальный язык». По этой причине он указал, что архиепископство обязуется пересмотреть действующие процедуры использования храмов, чтобы «избежать повторения чего-либо подобного».

Ранее блогер извинился за провокационное фото у храма Василия Блаженного.

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