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Госпитализированного с COVID-19 актера Гаркалина подключили к ЭКМО

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Заразившегося коронавирусной инфекцией актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Также артист одновременно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У Гаркалина на 85% поражено правое легкое и на 75% — левое.

Ранее стало известно, что Гаркалин находится в реанимации. По данным СМИ, что в ночь на 6 октября его состояние здоровья резко ухудшилось. Источник сообщил, что у актера резко упал уровень сатурации — он стал ниже нормы. 67-летнего народного артиста России доставили в больницу 2 октября — с положительным тестом на COVID-19 и поражением легких 25–50%.

Летом он привился двумя компонентами препарата «Спутник V», а до этого он вакцинировался «КовиВаком», однако после этого препарата у него не выработались антитела.

Артист снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на его счету актера около 90 работ на экране. Гаркалин преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.

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