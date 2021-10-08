Ани Лорак заявила о травле из-за слов о России и «тесной» Украине

Певица Ани Лорак пожаловалась на травлю со стороны жителей страны и призналась, что начала выступать в России из-за проблем на родине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».

Лорак отметила, что еще в 2014 году Украина показалась ей «тесной», а нападки со стороны соотечественников были похожи на политический заказ.

Вслед за ее высказыванием украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк начал оскорблять певицу и написал на своей странице в Facebook, что у Лорак много таланта, но «мало мозгов».

Исполнительница добавила, что не планирует отменять свою концертную деятельность в России, и отметила, что на Украине ее не защитили от нападок.

Ранее украинского шоумена Владимира Остапчука затравили в социальных сетях из-за совместных селфи с певцом Филиппом Киркоровым.

Остапчук с женой отдыхали на Крите, где встретили российского артиста, поужинали с ним и поделились фотографиями в Instagram. Остапчук, отметили они, рассказал, что провел с Киркоровым «теплый и дружный вечер».