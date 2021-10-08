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Ларису Гузееву могут подключить к кислородному шлему

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Кадр из передачи/Первый канал

Пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с kp.ru объяснил, что такое «лечение кислородом», которое, по данным СМИ, могут назначить госпитализированной с коронавирусной инфекцией телеведущей Ларисе Гузеевой в случае уменьшения сатурации до показателя насыщения кожи кислородом 95.

Он отметил, что указанное в публикациях поражение легких на уровне 60-65% означает среднетяжелую пневмонию. «Если сейчас у Ларисы Гузеевой сатурация 95 и выше без каких-либо сложных процедур, значит, она хорошо переносит инфекцию», — отметил врач.

По словам Овечкина, «лечение кислородом» может означать применение неинвазивного аппарата искусственной вентиляции легких (без отверстия в горле и погружения в медикаментозную кому) или увеличение потока кислорода с помощью аппаратов с более высоким давлением. «Например, в маске поток составляет около 10 литров в минуту, а в высокопоточных системах — уже 50-60 литров. Один из вариантов такой помощи — кислородный шлем. Его, также как маску, пациент в любой момент может снять, например для приема пищи», — сказал врач, отметив, что такой шлем не давит на ткани лица.

Утром 8 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил, что состояние госпитализированной с коронавирусной инфекцией COVID-19 телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось.

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