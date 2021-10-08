NFT с «Городом грехов» Фрэнка Миллера был продан за рекордные деньги

Художник комиксов Фрэнк Миллер продал NFT (уникальный цифровой сертификат) с анимированным и озвученным комиксом «Я люблю тебя, Нэнси Каллахан» за $840 тыс., сообщает The Hollywood Reporter.

Это рекордная цена для токена с комиксом.

При создании NFT были использованы рисунки из оригинального эпизода комикса, рассказывающего о смерти детектива Хартигана, которого в экранизации 2005 года сыграл Брюс Уиллис.

Аукцион длился около 24 часов, первой ставкой стали $435 тыс. «Для меня большая честь видеть, что поклонники — мои, Марва, Города грехов — участвуют в создании нового мира,» — поделился Фрэнк Миллер, отметив, что ему понравился анимированный NFT.

Теперь токен — самая дорогая когда бы то ни было проданная работа Миллера.

Всего Фрэнк Миллер создал десять NFT на тему «Города грехов».

Ранее сообщалось, что Эрмитаж урегулировал конфликт с музыкантом Тиллем Линдеманном об использовании изображений интерьеров музея в формате NFT.