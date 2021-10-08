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Адель рассказала, как сбросила почти 50 кг

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Reuters/Instagram.com

Певица Адель, попавшая на обложку Vogue, рассказала в интервью журналу, как похудела на 100 фунтов (более 45 кг).

«Дело было не в похудании, а в том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день, отрываясь от смартфона. Я очень пристрастился к этому. Я тренируюсь два или три раза в день», — сказала она.

Исполнительница совмещает занятия на тренажерах с циклическими нагрузками.

Она также прокомментировала развод с супругом Саймоном Конецки, случившийся в 2019 году.

«Я была бы несчастна, если бы не поставила себя на первое место. Впрочем не произошло ничего плохого или чего-то в этом роде», — вспомнила певица, добавив, что ей было очень стыдно за то, что их брак с Конецки не удался.

Кроме того, Адель описала своего нового возлюбленного — спортивного агента Рича Пола.

«Он молодец. Он такой чертовски забавный. Знаешь, он такой умный», — поделилась она.

Ранее Адель представила тизер своей новой песни «Easy On Me», которая выйдет 15 октября.

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