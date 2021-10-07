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Дочь Уилла Смита рассказала о сталкере, который ворвался в ее дом

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AP

Певица и актриса Уиллоу Смит, дочь актера Уилла Смита, заявила, что неизвестный преследовал ее через интернет, а затем стал реальным «сталкером». Об этом девушка рассказала на передаче Red Table Talk.

По ее словам, мужчина «годами преследовал» ее в интернете, а затем забрался к ней домой и ждал, когда девушка вернется.

«По сути, он за это время выучил мои шаблоны. Когда в декабре мы уезжали в отпуск с семьей, он действительно пришел ко мне домой и вломился туда, пока мы были в отъезде», — поделилась Смит.

Ее мать, Джада Пинкетт Смит, рассказала о мерах безопасности, которые были приняты в доме дочери после этого инцидента.

«Мы вынули все из холодильника, потому что боялись, что он мог положить что-то в напитки или еду, чтобы «вырубить» ее... Нам пришлось проверить все, даже зубную пасту. Все в доме было выброшено». — рассказала Джада, добавив, что жилье также обыскали на предмет возможных камер.

Ранее Уиллоу рассказала о своей сексуальной ориентации
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