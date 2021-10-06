Шипенко и Пересильд начали съемки в космосе

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров начали съемки фильма «Вызов» на МКС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на слова Шкаплерова.

О съемках он рассказал в ходе переговоров с землей, трансляцию которых ведет NASA. «Мы уже поснимали, надо начинать сбрасывать», — уточнил космонавт.

5 октября корабль «Союз МС-19» доставил Шкаплерова, Пересильд и Шипенко на МКС. В космосе Шипенко и Пересильд проведут 12 дней, им предстоит провести на МКС съемки фильма «Вызов» о женщине-враче, которой пришлось отправиться на станцию ради спасения космонавта.

Ранее телеведущая Ксения Собчак ответила певцу Юрию Лозе на критику полета в космос Пересильд и Шипенко. У себя в Telegram-канале она посмеялась, что Лоза стремится высказаться обо всех информационных поводах. «Есть ли в наблюдаемой вселенной что-то более душное, чем Юрий Лоза и его экспертное мнение вообще обо всем?» — написала Собчак.