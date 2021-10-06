У актрисы Лапиной обнаружили опухоль в сердце

Актриса и композитор Наталья Лапина рассказала, что у нее обнаружили серьезное заболевание. Об этом сообщает «Собеседник».

По словам артистки, врачи нашли у нее опухоль в сердечном клапане.

«В аорте – размером 6 на 9 миллиметров. Cрочно нужна операция на открытом сердце. Впервые мне так тревожно. И очень неожиданно», — сказала Лапина.

При этом знаменитость заявила, что чувствует себя неплохо.

Она также заявила, что тянуть с операцией нельзя «из-за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей».

«Знаю, что штука очень редкая. Но вроде не злокачественная», — продолжила актриса.

Она добавила, что операция будет проведена в ближайшее время.