Адель показала отрывок первой за шесть лет песни

Британская певица Адель представила в YouTube тизер своей новой песни «Easy On Me», которая выйдет 15 октября. Для артистки этот трек станет первым за последние шесть лет.

Незадолго до этого Адель намекнула в социальных сетях на выход первого с 2015 года альбома. Поклонники певицы при этом считают, что ее грядущий релиз получит название «30»: предыдущие пластинки британки также были озаглавлены числами («19», «21», «25»), по возрасту исполнительницы на момент начала работы над ними.

На данный момент последний альбом Адель — «25» — удостоился трех премий «Грэмми», победив в том числе в номинации «Лучшая пластинка года». Спустя некоторое время после его выхода певица взяла длительную карьерную паузу, а в 2019 году и вовсе объявила об уходе из музыки — как оказалось, лишь на время.