Группа «Чай вдвоем» может воссоединиться

Экс-участники группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер ответили на вопрос о возможном воссоединении дуэта. Их слова приводит РИА «Новости».

«Да, я очень скучаю по выступлениям с дуэтом «Чай вдвоем». С удовольствием бы выступил. Но гонорар забрал бы весь себе. Вы же понимаете, что дуэт — это всегда гонорар на две половины. А кому сейчас хочется делиться? Никому. Я очень жадный», — пошутил Костюшкин.

Не исключил возрождения группы и Клявер: «Каждый из нас кардинально ушел в свою сторону в плане творчества. Но, может быть, когда-нибудь [воссоединимся]. Все впереди».

Группа «Чай вдвоем» существовала в 1994-2012 гг. После ее распада участники занялись сольным творчеством.

Ранее в этом году Костюшкин подал в суд на певицу Монеточку, обвинив ее в плагиате.