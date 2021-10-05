Шаляпин ответил на обвинения в «пиаре» на смерти Дэвис

Поп-исполнитель Прохор Шаляпин ответил на предположения о том, что он «пиарится» на смерти супруги, канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

В Instagram он указал, что это делают СМИ, некоторые коллеги и его бывшие возлюбленные. «Остановите это мракобесие на смерти человека! В своих глупейших версиях о якобы «пиаре» и наследстве...» — поделился Шаляпин.

По словам артиста, больше интервью о гибели жены он давать не будет. «Меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со всякими дворняжками, не имеющими к нам отношения! Которые уж точно пытаются напомнить о себе, так грязно и неуместно обвиняя меня и даже покойную Таню в пиаре», — пишет он.

42-летняя Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса после двух месяцев болезни. Сперва она пробовала лечиться дома, но в середине августа Шаляпин сообщил о госпитализации Дэвис с COVID-19. Впоследствии стало известно, что женщину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Она умерла не приходя в сознание. Новость о смерти супруги застала Шаляпина в России, куда тот улетел по работе.

Ранее певица Наталья Штурм усомнилась в смерти жены Прохора Шаляпина.