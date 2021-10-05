В особняке Бритни Спирс ищут жучки и камеры слежения

Представители Бритни Спирс инициировали профессиональную проверку ее особняка на предмет аппаратуры слежения, сообщает The Sun.

Адвокат певицы Мэтью Розенгарт попросил присоединиться к проверке бывших специалистов по военной безопасности. Пока Спирс находится в отпуске, они проверили мебель, декоративные элементы, двери, стены, вентиляцию на предмет подслушивающих жучков и камер.

Проверка — вынужденная мера после того, как из недавно вышедшего документального фильма о Спирс стало известно о прослушивающем устройстве, установленном бывшим опекуном Бритни, ее отцом Джейми, в ее спальне. Также сообщалось, что он следил за ее телефоном и планшетом.

Результаты проверки пока держатся в секрете. Если устройства будут найдены, против Джейми Спирса могут возбудить дело.

Ранее Бритни Спирс написала пост благодарности фанатам в Twitter. Она сообщила, что «плакала два часа», после того, как поклонники поп-звезды «освободили» ее от опекунства отца, длившегося 13 лет.