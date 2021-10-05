«Киноэкипаж» отправился на космодром Байконур под песню «Трава у дома»

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, которые полетят 5 октября на МКС, отправились на Байконур под традиционную песню «Трава у дома», сообщает РИА «Новости».

Проводить «киноэкипаж» к гостинице «Космонавт» приехали их семьи. В частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

Уточняется, что для безопасности основной и дублирующий экипажи по традиции передвигаются в разных автобусах.

Сначала экипажи доставят на одну из площадок Байконура, где они проверят герметичность скафандров, после чего доложат главе госкомиссии - гендиректору «Роскосмоса» и одному из продюсеров фильма «Вызов» Дмитрию Рогозину о готовности к полету. Затем основной экипаж отправится на стартовую площадку, а дублирующий — на наблюдательный пункт.

Старт корабля «Союз МС-19» запланирован на 11.55 по мск 5 октября с космодрома Байконур. В экипаж входят Шипенко, актриса Юлия Пересильд и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров — он будет руководить полетом на орбитальную станцию в корабле. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС составит не менее 12 суток.

Ранее космонавт Антон Шкаплеров рассказал, какая песня возглавит плейлист киноэкипажа».