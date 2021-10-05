Критик Соседов не поверил в успех группы «Тату» после воссоединения

Группа «Тату» не вернет себе той славы, которая была в нулевых, а воссоединение спустя годы вряд ли станет успешным. Так считает музыкальный критик Сергей Соседов. Своим мнением он поделился с «Пятым каналом».

Накануне солистка Лена Катина объявила о воссоединении группы «Тату». Она анонсировала сериал о группе на одной из стриминговых площадок.

После этого объявления композитор Сергей Галоян запретил Катиной исполнять его песни из репертуара дуэта. Речь идет о хитах «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».

Галоян пригрозил судом, если певица продолжит использовать эти композиции.

Соседов в беседе с каналом отметил, что, может быть, у группы появится новый репертуар. А за это время они договорятся об исполнении своих старых хитов, предположил кинокритик.

«Там же все дело упирается в деньги и соглашение об условиях, ведь, если они будут петь основные песни, они должны будут что-то отчислять продюсеру, если тот не хочет снова с ними заниматься», — заявил Соседов.

В общем, критик считает, что «время этой группы ушло». По его мнению, славу уже нельзя вернуть.

Воссоединение дуэта может быть связано лишь с желанием прокатиться на волне былой славы, полагает Соседов. Он не отрицает, что несколько выступлений «Тату» могут оказаться финансово выгодными, так как прежние фанаты захотят увидеть своих кумиров.