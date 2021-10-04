Скончался один из создателей «Бригады» кинооператор Юрий Райский

Умер заслуженный деятель искусств РФ, советский, российский кинооператор Юрий Райский. Об этом в Facebook сообщил его коллега Владимир Денисов.

Кинематографист ушел из жизни в возрасте 66 лет.

По информации «Российской газеты», в последнее время он сильно болел.

Юрий Райский появился на свет 25 августа 1955 года в Марийской АССР. В 1978 году он выпустился из кинооператорского факультета ВГИК. С 1980 года Райский работал на киностудии «Мосфильм» вторым оператором с кинооператорами Владимиром Нахабцевым и Георгием Рербергом.

В 1987 году снял свой первый самостоятельный полнометражный фильм «Брод». Затем работал с режиссером Андреем Добровольским на съемках лент «Присутствие» и «Сфинкс». Также Райский принимал участие в съемках таких сериалов и фильмов, как «Бригада», «Убойная сила», «Анкор, еще анкор!» и «Какая чудная игра».