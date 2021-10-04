«Игра в кальмара» может стать самым успешным сериалом Netflix

Корейский сериал «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон-хека побил рекорд англоязычных лидеров Netflix и возглавил топ стримингового сервиса как минимум в 90 странах, сообщает Forbes.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась на Netflix 17 сентября 2021 года.

По сюжету таинственный человек дает визитную карточку с восьмизначным номером телефона главному герою и предлагает позвонить, если тот хочет присоединиться к игре. Будучи втянуты в игру, ради большого вознаграждения, люди идут на страшные испытания и убийства. Некоторые зрители звонили или отправляли текстовые сообщения на указанный номер из любопытства, и, как оказалось, номер телефона был настоящий.

Сериал уже обогнал по просмотрам «Ведьмака», «Бриджертонов» и «Люпена» и, по оценкам представителей сервиса, может стать самым успешным шоу в истории платформы.

Ранее южнокорейский провайдер подал в суд на Netflix из-за слишком популярных сериалов.