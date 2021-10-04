Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с Дубовицкой

Российский артист эстрады, участник программы «Аншлаг» Николай Бандурин заявил, что руководитель шоу Регина Дубовицкая уволила его из-за частушки в ее адрес и «пожелала ему сдохнуть». Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион».

Как рассказал Бандурин, он поссорился с Дубовицкой из-за материала в одном из выпусков программы.

«Это просто нечистоплотность автора, который продал одновременно частушки нам и потом — того, чего мы не знали — Петросяну. Но тем не менее Регина Игоревна обвинила нас в том, что мы, дескать, воруем тексты у мастеров», — сказал он.

После этого Дубовицкая публично отчитала Бандурина и его коллегу Михаила Вашукова в присутствии журналистов.

Работа в «Аншлаге» Бандурина и Вашукова закончилась после того, как они написали частушку про Дубовицкую.

«Мы про нее позволили себе написать одну частушку: «Я «Аншлаг» смотрю и плачу, что за мать етитская, там Регина в передаче слишком Дубовицкая». Ну и понятно, ей донесли», — рассказал он.

Во время увольнения Дубовицкая, по словам артиста, заявила, что «они без нее сдохнут».

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