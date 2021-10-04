Рэпера HammAli госпитализировали перед гастролями

Рэпер Наваи Бакиров (Navai) рассказал в Instagram о госпитализации своего коллеги по сцене HammAli (Александр Алиев).

Он сообщил, что у HammAli поднялись температура и давление. «Душанбе. Нам не разрешили вылетать. Сашу забрали с температурой и давлением», — написал он, дав понять, что гастроли в Душанбе срываются.

29-летний Алиев уточнил, что причиной плохого самочувствия могло стать переутомление. «Мне очень жаль. Меня подвело мое здоровье, не допустили к вылету. За пять лет со мной такое впервые. Наверное, надо чаще отдыхать. Я поправлюсь, и мы обязательно увидимся», — сказал он.

Ранее сообщалось, что актрису Ольгу Прокофьеву госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией. Артистка недавно вернулась в Москву из Краснодара. 28 сентября Прокофьева почувствовала слабость, у нее начался кашель. ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.