В новом сезоне «Миллиардов» не будет одного из главных героев

Актер Дэмиэн Льюис вышел из каста «Миллиардов» после пяти сезонов в роли амбициозного миллиардера и альфа-самца Бобби Аксельрода. Об этом сообщает Variety со ссылкой на главу отдела развлекательного вещания телеканала Showtime Гари Левина.

«Это не первый раз, когда я прощаюсь с Дэмиэном Льюисом, — сказал Левин. — Свидетельство его таланта — то, что в двух наших самых успешных сериалах «Миллиарды» и «Родина» он играл двух совершенно разных персонажей и сделал их такими знаковыми. Он необычный актер, и я надеюсь, что он сыграет у нас роль в третий раз».

В финале пятого сезона Аксельрод сбегает с кучей денег в Швейцарию, чтобы избежать судебного преследования в Нью-Йорке. Премьера шестого сезона назначена на 23 января. Согласно источнику, продюсеры предполагают, что в будущем персонаж Льюиса может вернуться во вселенную «Миллиардов».

Ранее телеканал Showtime опубликовал трейлер продолжения сериала «Декстер».