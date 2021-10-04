Граймс рассказала, зачем гуляет по улицам с «Манифестом Коммунистической партии»

Певица Граймс, бывшая спутница Илона Маска, попала в объективы папарацци во время прогулки с «Манифестом Коммунистической партии» — знаменитой работой Карла Маркса и Фридриха Энгельса, что будоражит фантазию СМИ и поклонников. Певица прокомментировала фотографии в своем Instgram.

Граймс призналась, что этой книгой и странными нарядами как раз намеревалась привлечь к себе внимание и пообещала папарацци, что придумает новые способы для насмешек над ними, если преследования не прекратятся.

«Сначала я испытывала огромный стресс, но потом поняла, что это повод для троллинга», — написала певица.

По ее словам, она изрядно посмеялась, читая заголовки с догадками. Она также предложила папарацци «пофантазировать» и придумать, что еще такого она может им предложить.

«К сведению я все еще живу с «E» [вероятно, Elon — Илоном Мсаском], и я не коммунистка. В этой книге есть несколько очень умных идей, но лично меня больше интересует радикальный децентрализованный ubi [безусловный базовый доход] , который, как я думаю, потенциально может быть реализован с помощью криптовалюты и игр, но я еще недостаточно проработал эту идею, чтобы ее объяснить», — пишет Граймс.

Певица заявила, что ее взгляды на политику трудно описать, потому что «политические системы, которые меня больше всего вдохновляют, еще не реализованы».

О расставании основателя Tesla Илона Маска и Граймс стало известно в конце сентября. Как объяснял изобретатель, они с певицей «полурасстались», оставшись в теплых отношениях. Отношения пары продлились три года, в мае 2020-го у них родился сын.

Черех неделю после расставания Граймс выпустила трек о любви.