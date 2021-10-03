Продюсер Галоян запретил «Тату» исполнять хиты после воссоединения

Музыкальный продюсер и автор песен группы «Тату» Сергей Галоян заявил, что запрещает солисткам исполнять хиты, права на которые принадлежат ему. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Галоян заявил, что не давал и не собирается давать разрешения на исполнение песен. Продюсер добавил, что со 2 октября запрещает Катиной выступать на сцене с песнями «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Я твоя не первая», «30 минут», «Мальчик-гей», так как со стороны певицы ранее звучали оскорбительные высказывания в его адрес.

Другая бывшая вокалистка группы Юлия Волкова пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее Катина объявила о творческом воссоединении с Юлией Волковой, второй участницей легендарного поп-дуэта. Она также рассказала, что фанаты увидят любимых певиц вместе на экране — в ближайшее время выйдет сериал с участием Катиной и Волковой. На каком именно сервисе он будет выпущен, пока не сообщается.