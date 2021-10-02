Знаменитый оператор-постановщик Первого канала Эрик Малинин умер от коронавируса

В столичной больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался Эрик Малинин — главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал», сообщает Первый канал.

«Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом», — сообщили в вечернем эфире телеканала.

30 сентября Малинин встретил свой 77-й день рождения, из-за болезни он принимал поздравления по телефону.

Эрик Малинин в 1966 году пришел в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Позднее он был оператором-постановщиком и режиссером большого количества программ — «Утренняя почта», «Голубой огонек», циклов симфонической музыки, балетных постановок, музыкальных видеофильмов, телеспектаклей и видеоклипов.