Победителем шоу «Голос 60+» стал 97-летний ветеран ВОВ

Ветеран Великой Отечественной войны, 97-летний Михаил Серебряков победил в четвертом сезоне шоу «Голос 60+» на «Первом канале». Об этом со ссылкой на телеканал сообщает «РИА Новости».

По итогам зрительского голосования Серебряков набрал 79,5% голосов.

«Счастлив я, счастлив трижды, что меня теперь знают чуть-чуть. И я никогда не порву с песней, я буду стараться петь везде», — сказал конкурсант, узнав о своей победе.

Сообщается, что в финале конкурса Серебряков исполнил песню «Моя любимая» Матвея Блантера и Евгения Долматовского, а также композицию «Душечка», известную в исполнении Сергея Лемешева.

Ветеран был подопечным 70-летнего певца Олега Газманова. В интервью после финала он подчеркнул, что сильно переживал за своего протеже.

В качестве приза Серебряков получил миллион рублей и сертификат на запись сольного сингла.

Премьера четвертого сезона «Голос 60+» состоялась 3 сентября 2021 года. Наставниками конкурсов, помимо Олега Газманова, были Валерий Леонтьев, Стас Намин и Лайма Вайкуле.