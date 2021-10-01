Звезда «Реальных пацанов» стал ответчиком в суде из-за спора с властями Пермского края

9 ноября в Арбитражном суде Пермского края пройдет заседание, на котором рассмотрят иск краевого Минимущества к актеру сериала «Реальные пацаны» и бизнесмену Армену Бежаняну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ведомство.

Согласно данным электронной картотеки суда, региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью требует взыскать с артиста 419,5 тысячи рублей неосновательного обогащения.

В Минимущества края пояснили, что в собственности Бежаняна находится нежилое здание в пермской Осе. При этом земельный участок, на котором расположено здание бизнесмена, относится к краевой собственности. В ведомстве считают, что предприниматель своевременно не оформил надлежащим образом права на землю и пользовался региональным имуществом безосновательно.

«Министерство обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Бежаняну Армену Вруйровичу о взыскании стоимости неосновательного обогащения, а также процентов», — заявили в Минимущества.

Армен Бежанян получил широкую известность благодаря роли Арменки в сериале «Реальные пацаны».

Ранее в сентябре сообщалось, что Бежанян был избран депутатом Осинской городской думы в Пермском крае.