Бывшая жена Лимонова регистрирует товарный знак имени писателя

Российская актриса Екатерина Волкова подала заявка на регистрацию товарных знаков «Е́douard Limonov» и «Эдуард Лимонов», выяснила «Газета.Ru». Как следует из официального документа, артистка, состоявшая в браке с писателем, планирует выпускать под данными марками различные товары, включая канцелярские принадлежности, одежду и алкоголь.

Лимонов — третий и на данный момент последний муж Волковой. Именно актриса родила писателю наследников, сына Богдана и дочь Александру. При этом их отношения продлили всего три года: пара распалась в 2008-м. После Волковой Лимонов в брак не вступал. Знаменитого писателя не стало в марте 2020 года, ему было 77 лет.

47-летняя Екатерина Волкова известна по сериалам «Возмездие», «Скорая помощь» и «Пищеблок».

Ранее стало известно, что певец Григорий Лепс собрался продавать алкоголь и табачную продукцию под маркой «Самый лучший день».