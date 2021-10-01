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Назван человек, обвинивший актрису Рудову в поставке наркотиков в Comedy Club

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Полицейские вычислили человека, обвинившего актрису Наталью Рудову в хранении оружия и поставке наркотиков резидентам Comedy Club.

Об этом сообщает kp.ru. 7 сентября в полицию поступило анонимное сообщение, в котором актрису Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков на премии «Человек года 2021», проходившей в концертном зале Барвиха Luxury Village.

Оперативники опросили присутствующих на мероприятии артистов, однако подтвердить заявку анонима не удалось. Более того, тогда же в дежурную часть обратился еще один человек. «Он рассказал, что актриса Наталья Рудова хранит у себя дома пистолет Макарова, а так же пояснил, что она поставляет наркотики в Comedy Club, которые Павел Воля и Гарик Харламов продают посетителям», — уточнил источник в правоохранительных органах. Эта информация тоже не подтвердилась, но личность звонившего удалось установить. «Им оказался мужчина, уроженец республики Марий Эл, номер мобильного телефона зарегистрирован в этом регионе. Опросить его пока не удалось», — уточнили в полиции.

Правоохранители отметили, что уголовные дела по статье «Заведомо ложный донос» практически никогда не заводят, поскольку доказать вину в таких ситуациях очень сложно. Однако артистка может сама обратиться в суд.

Ранее избившего девушку стримера Mellstroy обвинили в порче дорогих автомобилей.

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