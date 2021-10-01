Яйцо Фаберже, принадлежавшее императрице Марии Федоровне, продали за 67,5 млн рублей

Пасхальное яйцо с сюрпризом из коллекции Романовых продали на аукционе в Москве. Оно было сделано самим Карлом Фаберже. Об этом рассказали в пресс-службе аукционного дома «Литфонд», передает ТАСС.

Золотое пасхальное яйцо купили за 67,5 млн рублей.

Яйцо, принадлежавшее императрице Марии Федоровне, было украшено зеленой эмалью и розочками по ободку. Карл Фаберже создал его в 1892 году.

На этом же аукционе были проданы другие 300 лотов – это все предметы из собраний представителей рода Романовых, известных русских княжеских родов, военного и политического истеблишмента России.

Ранее, по случаю десятилетия «Игры престолов», было объявлено о выпуске яйца «Фаберже» за $2,2 млн. По информации издания, компания представит изделие, инкрустированное бриллиантами и рубинами. Дизайн данной работы был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен.