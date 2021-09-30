В России снимут сериал по мотивам комикса «Красная Фурия»

Российский издательский дом Bubble Studios снимет совместно с «Кинопоиском» сериал по мотивам комикса «Красная Фурия». Об этом сообщила директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая в своем Telegram-канале.

«Это первый комикс в России с женским главным героем», — отметила Болецкая.

Серия комиксов «Красная Фурия» выпускалась в России с 2012-го по 2016 год издательством Bubble. В них рассказывается о приключениях профессиональной воровки и акробатки Ники Чайкиной в составе команды Международного агентства контроля.

1 апреля на экраны вышел «Майор Гром: Чумной Доктор» — российский супергеройский боевик, основанный на серии одноименных комиксов издательства Bubble.

По сюжету ленты, майор полиции Игорь Гром в исполнении Тихона Жизневского пытается схватить злодея Чумного Доктора, сжигающего Петербург и убивающего оставшихся на свободе преступников. Подробнее о картине читайте в материале «Газеты.Ru».