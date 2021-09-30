Гордон рассказал, как выпивал во время съемок

Телеведущий Александр Гордон рассказал в ходе очередного выпуска шоу «Док-ток», что еще недавно употреблял алкоголь в паузах между съемками. По словам Гордона, истории о пристрастии к спиртному, озвученные им в недавнем интервью Юрию Дудю, являются правдивыми.

«В этом интервью я не лукавил, когда сказал, что зашел в тупик. Не буду винить в этом ни COVID, ни его последствия, ни кого-то другого, ни сложный график. Выход из этого тупика я нашел самый скверный — алкоголь, — заявил Гордон, признав свое поведение непрофессиональным.

Он также добавил, что минувшим летом осознал проблему и обратился за помощью к медикам, которые были приглашены в качестве спикеров в его программу. Согласно ведущему, он до сих пор продолжает выполнять рекомендации специалистов.

В интервью Дудю Гордон назвал себя «мрачным алкоголиком», заверив, что выпивал на программах только из-за «колоссальной усталости».