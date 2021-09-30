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Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместную песню

Британский музыкант Элтон Джон и американский соул-певец Стиви Уандер выпустили совместный трек «Finish Line». Песня войдет в грядущий студийный альбом британца «The Lockdown Sessions». Об этом сообщает издание NME.

По словам Джона, он очень гордится представленным синглом. Певец подчеркнул, что это одна из лучших записей, которую ему когда-либо приходилось выпускать.

«Стиви снова звучит как 17-летний подросток, он поет с искренней радостью и воодушевлением. Я рад, что после 50 лет дружбы мы наконец-то смогли создать полноценный дуэт», — подчеркнул музыкант.

В записи «The Lockdown Sessions», 32-го студийного альбома Джона, также приняли участие такие звезды, как Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер, Gorillaz, Young Thug, Эндрю Ватт, Брэнди Карлайл, Yo-Yo Ma, Ники Минаж и Рина Саваяма. Известно, что над созданием новой пластинки, которая выйдет 22 октября, певец работал в течении полутора лет.

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