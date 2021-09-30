HBO выпустит фильм о штурме Капитолия в США

Стриминговый сервис HBO приступил к съемкам документального фильма о захвате Капитолия в Вашингтоне сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал NME.

Лента получила название «Четыре часа в Капитолии». В нее войдут кадры штурма здания, комментарии журналистов, самих бунтовщиков и полицейских, участвовавших в разгоне. Эксклюзивное интервью дадут сенаторы Чак Шумер и Рик Дурбин.

«Четыре часа в Капитолии» — совместный проект HBO и BBC. Фильм снимет режиссер Джейми Робертс («Расцвет династии Мердок»). Его исполнительным продюсером станет британский постановщик Дэн Рид («Покидая Неверленд»). Проект выйдет на HBO Max 20 октября.

6 января 2021 года сторонники экс-президента Трампа устроили митинг против результатов выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В ходе протестов демонстранты взяли штурмом здание Капитолия. В результате пять человек погибли, в том числе один полицейский.