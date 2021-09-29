В омском клубе назвали причину отмены концерта рэпера Face

Концерт рэпера Face (Иван Дремин) в омском клубе Angar был отменен не по политическим причинам, а из-за продления масочного режима в городе. Об этом «Газете.Ru» сообщила представительница площадки, где 2 октября должно было пройти выступление музыканта. По ее словам, клубу пришлось отменить вообще все концерты вплоть до конца октября.

«У нас не только его концерт отменен. У нас отменены абсолютно все концерты, потому что до 31 октября продлили масочный режим. Все концерты были отменены в сентябре, теперь и в октябре», — заявила сотрудница клуба.

28 сентября Face написал в соцсетях, что его осенние концерты в некоторых российских городах, включая Красноярск и Новосибирск, отменились из-за «мощнейшего давления», якобы связанного с политической позицией музыканта. Говоря про выступление в Омске, рэпер заверил, что на площадку также «оказывается давление». По его словам, в клуб, где должен был пройти концерт, «позвонили из ФСБ».