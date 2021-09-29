Армянский певец и композитор Айко умер в 44 года

Заслуженный артист Армении Айко (Айк Акопян), принимавший участие в «Евровидении-2007», умер в 44 года от коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице Армянского музея Москвы и культуры наций в Facebook.

«У композитора остался 11-летний сын Арман от брака с певицей Анаит Симонян. В прошлом году супруги развелись», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Арменпресс», Айко был госпитализирован в Институт хирургии им. Микаеляна с подтвержденным COVID-19 и находился в тяжелом состоянии более двух недель. Согласно источнику, 21 сентября певца навещал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

Исполнитель родился 25 августа 1977 года, с детства занимался музыкой и играл на нескольких музыкальных инструментах. Он окончил Ереванскую консерваторию, был певцом и композитором, писал музыку к фильмам. В 2007 году Айко представлял Армению на «Евровидении» с авторской песней «Anytime you need» и занял восьмое место в финале.

Ранее от инсульта скончался певец и ведущий актер российских мюзиклов Владимир Ябчаник.