Священник освятил аниме-магазин в Воронежской области

Владельцы аниме-магазина в городе Лиски Воронежской области обратились к услугам священника. Они попросили отца Игоря из Церкви Покрова Пресвятой Богородицы освятить их магазин, пишет Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Батюшка воспринял аниме как и любой вид искусства: форма не важна, важна идея, заложенная в произведении, — говорится в сообщении. — Илья (один из владельцев) объяснил, что магазин позиционируется как «центр аниме-консерватизма» японской мультипликации и правой идеологии, а значит, русские традиции им не чужды».

Согласно источнику, после обряда освящения у магазина увеличилась проходимость, а хозяева планируют запустить собственное производство и проводить лекции.

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