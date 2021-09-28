Шуфутинский объяснил, чем ему симпатичен Егор Крид

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский объяснил в эфире шоу «Антонимы», почему ему нравится рэпер Егор Крид. По словам певца, он лично знаком с хип-хоп-исполнителем и считает его «приятным парнем».

«Во-первых, у него необычная манера — и он не так коверкает русский язык, как другие. Он все-таки хорошо говорит по-русски. У него правильная речь. Во-вторых, он приятный парень. Мы с ним общались. Вот так лично, за столом несколько раз. Виделись в ресторане. Обсуждали даже какие-то совместные коллаборации. Он мне симпатичен», — заявил Шуфутинский.

Ранее Шуфутинский в интервью «Газете.Ru» резко ответил украинскому телеведущему Игорю Кондратюку, который предложил запретить всем российским артистам любые выступления на территории страны.