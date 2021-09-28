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«Порву на куски»: Пригожин вызвал на бой Шнурова

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РИА «Новости»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вызвал на поединок лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Обращение опубликовано в Instagram.

По словам Пригожина, Шнуров в частном разговоре — с друзьями продюсера — заявил, что готов встретится с ним на ринге. Пригожин принял предложение музыканта и попросил его «не включать заднюю».

«И тогда посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто чего стоит на самом деле», — сказал он.

Причина конфликта не разглашается, но Пригожин отметил, что «за свою женщину просто порвет Шнурова на куски». Продюсер добавил, что готов драться в любое время.

Ранее был отклонен иск о нарушении авторских прав, поданный против Сергея Шнурова экс-солисткой «Ленинграда» Алисой Вокс.

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