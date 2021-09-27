Продюсер «бондианы» сказала, когда найдут замену Дэниелу Крейгу

Продюсер серии фильмов о супершпионе Джеймсе Бонде Барбара Брокколи в беседе с радио «Би-би-си» рассказала, когда студия EON Productions будет готова выбирать нового актера на главную роль в «бондиане».

По ее словам, замену Дэниелу Крейгу найдут не раньше, чем в 2022 году. «Мы пока об этом не думаем. Пускай Дэниел насладится моментом славы. В следующем году подумаем о будущем», — цитирует продюсера The Hollywood Reporter.

Управляющий студии Майкл Уилсон, брат Брокколи, назвал Крейга «великим Бондом». «Он задал высокую планку, не знаю, возможно ли повторить успех», — признался он.

Брокколи добавила, что Крейг не торопился соглашаться на роль Бонда. «Он знал, что это изменит его жизнь, и оно изменило. Но не изменило его самого», — сказала продюсер.

Ранее сообщалось, что Дэниел Крейг получил военное звание как у Джеймса Бонда.