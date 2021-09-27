Актер назвал причину ухода Ширвиндта из Театра сатиры

Режиссер Александр Ширвиндт оставил пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры по состоянию здоровья. Об этом «Газете.Ru» сообщил актер Юрий Горин.



«Я знаю, что причина ухода Ширвиндта — уважительная, он уходит по состоянию здоровья. Он считает, что не может выполнять свои обязанности полноценно в 87 лет. И с этим ничего не поделаешь, — заявил Горин. — Я с ним два или три дня назад разговаривал, он сказал: «Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую».



По словам актера, разговоры об уходе Ширвиндта из театра шли около двух лет. Решение худрука Горин назвал «трудным, но честным».



«Он не раз говорил, что не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами», — подчеркнул актер.

Директор Театра сатиры Мамед Агаев в свою очередь заявил «Газете.Ru», что «не в курсе» ухода Ширвиндта с поста худрука.

Об уходе из театра Ширвиндт сообщил ТАСС 27 сентября. Он объяснил свое решение тем, что «возраст берет свое».

Советский и российский актер, театральный режиссер, педагог и писатель Александр Ширвиндт начал работать в Театре сатиры в 1970 году, а в 2000-м стал его худруком.