Умер известный киновед Кирилл Разлогов

Ушел из жизни президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, доктор искусствоведения Кирилл Разлогов. Ему было 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Анастасию.

«Папа умер вчера, сердце», — сказала она. Дата и место прощания пока неизвестны.

Кирилл Разголов — советский и российский киновед, культуролог, журналист и педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий программы «Культ кино» на телеканале «Культура». С 1990-х годов принимал участие в разработке законодательства о культуре, научных и общественных обсуждениях проблем в области культуры и искусства.

Он написал 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа. Также был награжден французским орденом искусств и литературы степени кавалера.