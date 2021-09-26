Мартиросян разозлил публику шуткой про свою огромную зарплату

Юморист Гарик Мартиросян пошутил про свои многомиллионные доходы, чем вызвал недовольство публики. Об этом он рассказал изданию «Секрет фирмы».

«Я говорю: послушайте, смысл в том, что у меня очень много денег. Потому что телеканал ТНТ в 2005 году заплатил мне $500 млн. Видите, я сказал, что у меня $500 млн, и все на меня посмотрели по-другому — я стал чуть красивее, меня уже не так портит этот нос», — сказал Мартиросян со сцены.

По его словам, зрители негативно отреагировали на хвастовство деньгами — у большинства «настроение испортилось сразу». Тогда комик признался, что на ТНТ ему заплатили 50 млн рублей за десять лет, чтобы разрядить обстановку.

Произошедшее Мартиросян назвал классовой ненавистью и добавил, что сам только радуется успехам других.

«Вот если бы я сидел в зале, и вышел комик и сказал: «Мне Первый канал заплатил $50 млн», — я бы сказал: «Как круто! Может, и я что-то буду делать в жизни», — объяснил юморист.

Ранее Гарик Харламов ответил на слухи о многомиллионных гонорарах.