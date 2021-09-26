Актриса Елена Проклова пожаловалась на пенсию в 18 тыс. рублей

Советская и российская актриса Елена Проклова получает пенсию в размере 18 тыс. рублей. Об этом она рассказала в интервью Day.ru.

По словам артистки, другого дохода у нее сейчас нет.

«Ну, 18 000 пенсии у меня есть. Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О «подушке безопасности» надо было заботиться раньше», — заявила актриса.

Проклова также рассказала журналистам, что в будущем хотела бы переехать в Сочи, где сейчас строится ее новый дом.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что размер ее пенсии составляет 23 200 рублей в месяц. По ее словам, некоторые коллеги-артисты получают в России более высокие выплаты .