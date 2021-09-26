Netflix анонсировал третий сезон «Ведьмака»

Netflix снимет третий сезона сериала «Ведьмак», сообщается на официальной странице сериала в Twitter.

«Мы можем официально объявить о третьем сезоне Ведьмака вместе со вторым художественным аниме-фильмом и новой серией «Дети и семья», действие которой происходит в мире Ведьмака», — говорится в сообщении.

Никаких подробностей о датах пока не сообщали.

Съемки второго сезона «Ведьмака» закончились в апреле.

Первый сезон телесериала «Ведьмак» по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Съемки нового «Ведьмака» были отложены из-за пандемии коронавируса. Премьера второго сезона шоу состоится 17 декабре 2021 года.

Поклонники сериала, увидев сделанные на съемках второго сезона снимки, нашли на них ранее не появлявшихся в шоу персонажей из цикла романов Анджея Сапковского. В скачущих на лошадях актерах в броне поклонники сериала и легших в основу его сценария книг узнали всадников «Дикой охоты» — противников Ведьмака.